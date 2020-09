France - Nouvelle-Calédonie - Suspension des vols réguliers internationaux jusqu'au 27 mars 2021

Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie vient de prolonger la suspension des vols réguliers internationaux jusqu’au 27 mars 2021

Dans le cadre de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, le gouvernement calédonien a pris la décision, ce mardi 1er septembre 2020, de prolonger la suspension des vols réguliers internationaux au départ et à destination de la Nouvelle-Calédonie jusqu’au 27 mars 2021, sauf évolution favorable de la situation mondiale d’ici là.



Les vols de rapatriement, fret et de continuité territoriale sont toujours maintenus. La quatorzaine obligatoire à l’arrivée sur le territoire est toujours en vigueur pour les passagers qui arrivent en Nouvelle-Calédonie.



Tout voyage à destination de la Nouvelle-Calédonie ne doit être envisagé que pour un motif impérieux personnel, familial, de santé ou professionnel.



Le gouvernement maintient une liaison aérienne hebdomadaire (en moyenne) depuis la métropole via Tokyo, dont la gestion commerciale est assurée par les compagnies aériennes.



La planification de ces vols est contrainte par la capacité d’accueil en quatorzaine dans les hôtels réquisitionnés par le gouvernement, qui continue à en assumer la prise en charge logistique et financière, au moins jusqu’au 31 décembre 2020.



Toutes les personnes ayant prévu de voyager vers la Nouvelle-Calédonie ou de rentrer en métropole sont invitées à contacter leur compagnie aérienne ou leur agence de voyage.



Il est vivement conseillé d’attendre l’annonce officielle de la date de fin de suspension des vols pour réserver à nouveau des billets d’avion à destination de la Nouvelle-Calédonie.



Pour rappel, la Nouvelle-Calédonie a recensé 23 cas confirmés de Covid-19. Toutes ces personnes ont quitté l’hôpital. Aucun décès de Covid-19 n’a été recensé sur l’île.



Plus d’informations sur le site du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie : https://gouv.nc/coronavirus.