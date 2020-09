Vauvert - La rentrée vauverdoise 2020/2021

L’adjointe aux affaires scolaires, Magali Nissard, a souhaité réunir avant la rentrée l’ensemble des directeurs d’école de la commune le vendredi 28 août.

L’occasion de faire un point sur les effectifs, notamment les inscriptions intervenues durant l’été, ainsi que les travaux effectués durant les vacances d’été et sur les mesures prises pour cette rentrée scolaire si particulière. Le maire Jean Denat se rendra dans l’ensemble des écoles publiques et privée de la commune le mardi 1er septembre accompagné de Magali Nissard, le jeudi 3 et le vendredi 5 septembre pour la traditionnelle visite aux équipes enseignantes.

Des mesures spécifiques pour cette rentrée 2020/2021

Cette année les effectifs sont les suivants : Jean Macé 238 élèves pour 10 classes, Libération 137 élèves pour 6 classes, Roujeon 144 élèves pour 6 classes, Abauzit 82 élèves pour 4 classes, Coudoyer 102 élèves pour 4 classes, Pompidou 83 élèves pour 4 classes, Montcalm 31 élèves pour 2 classes, Gallician 118 élèves pour 5 classes, et Notre Dame 250 élèves pour 9 classes. La rentrée scolaire a lieu ce mardi 1erseptembre entre 9h et 10h30 selon l’école et les niveaux ; avec, comme chaque année, une rentrée échelonnée pour les petites sections.

Cette année, en cette période de crise sanitaire si particulière, le port du masque est obligatoire aux heures d’entrée et de sortie des écoles, ainsi que devant les établissements scolaires. Les parents des élèves de maternelles ne sont pas autorités à rentrer dans les classes mais uniquement dans la cour à l'entrée de la classe pour déposer les enfants. Concernant les écoles élémentaires, seuls les parents des CP et nouveaux élèves seront autorisés à pénétrer dans la cour. En règle générale, un seul accompagnant par élève est autorisé avec toujours le port du masque obligatoire. Des mesures sanitaires ont été prises en cette rentrée vauverdoises 2020/2021 afin d’assurer la sécurité et la santé de tous.

« Opération sanitaires et lavabo »

La nouvelle municipalité a pris comme première décision de lancer une « Opération sanitaires et lavabo » dans les différentes écoles de la commune afin de faire face aux exigences des protocoles sanitaires liés au COVID 19 et dans la continuité des travaux de rénovation engagés chaque été dans les écoles depuis 6 ans. Il y a en effet eu précédemment dans toutes les écoles la maintenance et la mise à jour des TBI, des tableaux interactifs.

Pour l’école Jean Macé, les travaux s’élèvent à 22 288 € avec la peinture du hall et le changement des portes vétustes en bois pour faciliter l’entretien des sanitaires. De nouveaux équipements ont également été mis en place avec le renouvellement de douze lavabos. Il reste à ajouter de séparateurs d’urinoirs. Au montant total vient s’ajouter le chantier passe muraille pour les peintures de 746 €, soit un total général de 23034 €. A l’école Libération, pour un montant de 37 974 €, les WC turcs, les WC abimés ainsi que les lavabos ont été remplacés. Un agrandissement des locaux a permis de rééquilibrer le nombre de sanitaires filles et garçons, avec également la mise en accessibilité PMR.

Six nouveaux lavabos ont pris place côté préau en sortie de sanitaires. Le revêtement des sols de l’ensemble des sanitaires a été changé pour faciliter l’entretien des locaux. Pour finir, l’éclairage a été modernisé, avec des LED et détecteurs de présence. A l’école Roujeon, pour 14 704 €, deux lavabos ont été installés dont un accessible PMR. Des ordinateurs ont également été installés en fond de classes. L’étanchéité des pignons et les enduits sera également effectuée d’ici la fin de l’année. Pour Coudoyer, 12 000€ ont été prévus pour les travaux, afin de réaliser l’étanchéité d’une partie du toit terrasse et la peinture d’une classe.

Pour finir, à Gallician, 44 000€ sont prévus pour le changement de la chaudière, l’étanchéité d’une partie du toit, ainsi que les travaux pour l’alarme incendie.