Hérault - Soutien aux navires de sauvetage en Méditerranée : Empêcher de sauver des vies en mer est criminel !

Les alertes sur le sauvetage des exilé.e.s en Méditerranée centrale se multiplient.

Les navires de secours affrétés par des ONG (SOS Méditerranée, Médecins sans frontières, etc.) tentent de poursuivre leurs activités, mais se heurtent désormais à des Etats qui empêchent les associations de sauver des vies en retenant les navires à quai ou en interdisant le débarquement des personnes secourues. L’exemple récent du Louise Michel, surchargé mais laissé un long moment à l’abandon par les garde-côtes, s’ajoute à celui de l’Ocean Viking, retenu depuis le 22 juillet par les autorités italiennes.

Les élu.e.s communistes et apparentés condamnent les entraves aux missions vitales des navires de sauvetage.

L’impuissance de l’Union européenne à apporter une réponse humaniste et coordonnée aux enjeux migratoires est révoltante. L’indignité des Etats européens qui empêchent les opérations de secours restera comme une faute impardonnable dans l’histoire collective, une meurtrissure faite à notre humanité.

De nombreuses collectivités françaises de la façade méditerranéenne, dont la Région Occitanie, ont apporté leur soutien aux ONG et proposé d’être ports d’accueil pour les rescapés.

Face à la montée des populismes et aux replis identitaires, un cordon sanitaire doit être mis en place en urgence à l’échelle européenne pour mettre un terme au sinistre décompte des noyades en Méditerranée et permettre un accueil des exilés digne et solidaire entre Etats.