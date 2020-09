Montauban - Pôle Seniors : programme des animations 2020-2021

[Pôle Seniors : programme des animations 2020-2021]



Le Pôle Seniors est un service du Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) du Grand Montauban qui œuvre depuis plus de 10 ans au « bien vieillir » à Montauban et dans les communes de l’agglomération.



Un programme d’animations variées est proposé aux plus de 55 ans du territoire, permettant de créer du lien social, de faciliter les rencontres et ainsi de lutter contre l’isolement.



En savoir plus sur le Pôle Seniors et consulter le programme ici