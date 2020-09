Lozère - Jean-Baptiste Franceschi s'impose sur le 9ème rallye de Lozère !

9EME RALLYE TERRE DE LOZÈRE - ARRIVÉE

Jean-Baptiste Franceschi s'impose au bout du suspense !

Les anciens Champions de France Junior, Jean-Baptiste Franceschi et Adrien Fourmaux ont offert une superbe bagarre sur cette manche inaugurale du Championnat de France des Rallyes Terre. Au terme d’un beau mano-à-mano, c’est finalement ‘JB’ Franceschi qui s’impose pour 2s1 face à Adrien Fourmaux ! Thibault Durbec complète le podium.

LE RÉSUMÉ

Séparés par 17s9 hier soir, Adrien Fourmaux et Jean-Baptiste Franceschi ont poursuivi leur formidable duel aujourd’hui ! Après des reconnaissances disputées sous la pluie, les pilotes s’élancent dans la première boucle où Jean-Baptiste Franceschi entame sa remontée. Avant les deux dernières spéciales, le Champion de France des Rallyes Junior 2017 revient à moins d’une secondes du lauréat 2018. Dans l’ES9, l’avant dernière spéciale du rallye, Adrien Fourmaux s’impose mais ne peut rien face à Jean-Baptiste Franceschi qui réplique dans le dernier ‘chrono’ et remporte l’épreuve pour 2s1 ! Régulier sur la première étape, Thibault Durbec s’est montré plus inconstant aujourd’hui mais peut se targuer de ramener le bronze alors qu’il découvrait sa Volkswagen Polo R5 ce week-end. Thomas Baudoin termine au quatrième rang et devance finalement Loïc Astier, auteur d’une belle progression pour sa première épreuve au volant d’une quatre roues motrices. Le top huit est complété par Éric Rousset, Jordan Berfa (ralenti par de nombreuses crevaisons tout au long du rallye) et Brice Tirabassi. Un Franceschi peut en cacher un autre puisque c’est Mathieu Franceschi qui s’impose dans le cadre du Championnat Deux Roues Motrices aux commandes de la nouvelle Peugeot 208 Rally4 ! Chez les Juniors, Léo Rossel signe le doublé après sa victoire acquise au Touquet. Le Gardois précède Florent Todeschini et Tom Pieiri le lauréat Rallye Jeunes FFSA 2019. Le prochain rendez-vous du Championnat de France des Rallyes Terre est fixé dans trois semaines (18-20 septembre) pour le 20ème Rallye Castine Terre d’Occitanie.

ILS ONT DIT

Jean-Baptiste Franceschi (Citroën C3 R5), vainqueur : « Nous avons réalisé une très grosse journée, je suis très content. Je n’ai aucun regret, c’est super de remporter cette première victoire. Maintenant, nous sommes obligés de continuer le championnat ! »

Adrien Fourmaux (Ford Fiesta R5 MKII), deuxième : « Nous étions venus ici pour préparer l’Estonie et la Turquie, nos prochaines échéances internationales. Nous nous sommes livrés une superbe bagarre avec Jean-Baptiste Franceschi, c’était vraiment génial. Nous avons encore appris beaucoup de choses sur la voiture qui vont nous servir dans le futur. »

Thibault Durbec (Volkswagen Polo R5), troisième : « Aujourd’hui nous avons été inconstants contrairement à hier. Je suis quand même satisfait de terminer sur le podium ce week-end car je découvrais ma voiture. »

LE BILAN DU RALLYE

10 épreuves spéciales

Meilleurs temps : Fourmaux 5, Franceschi 5

Leaders : ES1 à ES5 : Franceschi, ES6 à ES9 : Fourmaux, ES10 : Franceschi

Classement final provisoire

1.Franceschi/Haut-Labourdette (Citroën C3 R5) en 1h29m24s2

2.Fourmaux/Jamoul (Ford Fiesta R5 MKII) + 2s1

3.Durbec/Renucci (Volkswagen Polo R5) + 2m22s6

4.Baudoin/Galmiche (Citroën C3 R5) + 3m10s8

5.Astier/Dini (Hyundai i20 R5) + 3m13s0

6.Rousset/Gosset (Citroën Xsara WRC) + 4m17s4

7.Berfa/Bonhomme (Hyundai i20 R5) + 5m08s6

8.Tirabassi/Declerck (Volkswagen Polo R5) + 6m10s2

9.Amourette/Gaudin (Citroën C3 R5) + 6m17s8

10.Gascou/ De Turckheim (Peugeot 207 S2000) + 6m43s0…



LES PODIUMS PROVISOIRES



CHAMPIONNAT DE FRANCE DEUX ROUES MOTRICES :

1. Franceschi/Manzo (Peugeot 208 Rally 4) en 1h37m25s1

2. Bernardi/Castex (Renault Clio Rally) + 5m51s9

3. Munster/Brion (Peugeot 208 Rally 4) + 7m29s6…



CHAMPIONNAT DE FRANCE DES RALLYES JUNIOR :

1. Rossel/Maurin (Ford Fiesta R2J) en 1h46m40s1

2. Todeschini/Barral (Ford Fiesta R2J) + 44s4

3. Pieri/Dunand (Ford Fiesta R2J) + 50s2…



PRINCIPAUX ABANDONS

Cyrille Féraud (Citroën C4 WRC) sortie de route sans gravité dans ES8, Jean-Marc Manzagol (Ford Fiesta R5) mécanique dans ES9.

Photo FR MEDIA LIVE / FFSA