Occitanie - Vendredi 28 août : Le point sur la situation COVID19 par l'ARS

Les personnes prioritaires pour les tests de dépistage COVID19 :

Les personnes qui présentent des symptômes et une suspicion de COVID-19.

Les personnes qui ont été en contact à risque avec un cas confirmé.

Les personnes identifiées par l’autorité sanitaire dans le cadre d’un dépistage organisé autour d’un cluster dans une collectivité, une communauté ou en lien avec un évènement donné.

Les dépistages Covid19 se sont démultipliés dans toute la région Occitanie ces derniers mois.

L’accès au dépistage sans prescription médicale préalable a permis d’accroître fortement le nombre de personnes se présentant dans les laboratoires de biologie médicale pour se faire dépister. En ce moment, l’activité de ces laboratoires est intense et leurs équipes sont très mobilisées au service de notre santé. Des situations prioritaires… L’accès aux tests est une priorité dans chaque territoire.

Le nombre de personnes testées dans notre région continue à progresser (75 000 par semaine actuellement). Mais il est désormais demandé aux laboratoires de biologie médicale d’appliquer des priorités dans la prise en charge des tests de dépistage.

La priorité n°1 concerne les situations les plus à risque de diffusion du virus et les personnes nécessitant une prise en charge rapide, soit du fait de symptômes suspects, soit à la suite de contacts à risque avec un cas confirmé, soit dans le cadre de dépistages organisés autour d’un cluster. Le second niveau de priorité ajoute les professionnels de la santé et du secteur médico-social, ou par exemple les voyageurs de retour d’une zone de circulation active du virus.

Les chiffres dans l'Hérault depuis le 4 août 2020: