Albi - Rentrée 2020/2021 : Travaux dans les écoles

Comme chaque été la Ville d'Albi a réalisé, durant les vacances, de nombreux travaux dans les écoles d'Albi et a procédé à l'entretien des bâtiments.

La plupart de ces travaux ont été réalisés durant l'été 2020 mais également durant les vacances d'hiver et la période du confinement .

Les agents municipaux réalisent également un nettoyage des locaux et procèdent au déménagement et ré-aménagement des classes avant et après les travaux.

C'est un budget de plus d'un million d'euros qui est consacré en 2020 à la réalisation de ces travaux et à l'entretien des 12 écoles publiques d'Albi.

Ce sont près de 200 agents de la Ville d'Albi qui travaillent dans les écoles.

TRAVAUX 2020

vacances d'hiver et durant la période de confinement

École RAYSSAC: 36 000€ TTC

- rénovation de la salle d'activités

- travaux de mise en accéssibilité PMR

École NUGARO TEYSSIER : 5 000€ TTC

travaux de mise en accessibilité PMR au restaurant scolaire

École SALVAN DE SALIES: 4 000€ TTC

travaux de mise en accessibilité PMR au restaurant scolaire

vacances d'été

École CURVEILLEREmaternelle et élémentaire: 590 000€ TTC

poursuite de la rénovation générale du bâti :

- remplacement des couvertures,

- isolation thermique,

- création d'une coursive extérieure pour l'amélioration du confort thermique l'été

École HERRIOT bâtiments B et C : 185 000 € TTC

rénovation et mise en accessibilité des blocs sanitaires

École GALAUP LAPEROUSE: 115 000€ TTC

Extension du restaurant scolaire et travaux de mise en sécurité incendie

École NOUGARO TEYSSIER maternelle : 60 000€ TTC

rénovation et mise en accessibilité des blocs sanitaires

École ROCHEGUDE: 22 000€ TTC

travaux de mise en sécurité PMR

École JEAN-LOUIS FIEU maternelle: 10 000€ TTC

travaux de mise en sécurité PMR

École MAZICOU: 5 000€ TTC

rénvoation des sanitaires

École RAYSSAC: 5 000€ TTC

travaux de rénvation d'un bureau