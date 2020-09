Perpignan - Concert François De Fossa et Niccolo Paganini : la rencontre !

CONCERT « FRANÇOIS DE FOSSA ET NICCOLÒ PAGANINI, LA RENCONTRE »

Louis Aliot, maire de Perpignan, André Bonet, adjoint au maire, délégué à la culture et le conseil municipal de la Ville de Perpignan, Pierre Coureux, président de l’association des amis de François de Fossa ont le plaisir de vous convier au concert « François de Fossa et Niccolò Paganini, la rencontre » donné à l’occasion de l’anniversaire du guitariste et compositeur François de Fossa, né à Perpignan (Perpignan 1775 - Paris 1849)

le lundi 31 août 2020 à 17 h 00 à l’église Saint-Jacques, rue de l’église Saint-Jacques.

Entrée libre.

« François de Fossa et Niccolò Paganini, la rencontre » La rencontre qui aurait certainement pu avoir lieu est au centre de ce concert d’oeuvres de deux compositeurs-instrumentistes du tout début du XIXème siècle. De Niccolò Paganini (Gênes, 1782 – Nice, 1840) une sonate de style concertant pour violon et guitare, où les instruments interagissent en forme de dialogue.

Dans le même style, le deuxième duo en Sol mineur pour violon et violoncelle (qui remplace ici le basson) pour une composition insolite découverte seulement en 1995. Et encore une sonate pour violon avec accompagnement de guitare parmi les dizaines écrites par Paganini pour ces deux instruments qu’il maîtrisait avec virtuosité. François de Fossa (Perpignan, 1775 – Paris, 1849) nous a laissé parmi ses chefs d’œuvres trois trios et trois quatuors. Ici, le deuxième trio pour guitare, violon et violoncelle, op.18 en quatre mouvements. L’équilibre entre les parties confiées à chaque instrument en fait un véritable joyau dans le répertoire de musique de chambre avec guitare de la période préromantique.

Et pour guitare seule une valse de caractère italien est présentée en même temps qu’une tarentelle issue de la tradition populaire mise en forme par son contemporain, le compositeur-guitariste Mauro Giuliani.