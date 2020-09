Occitanie - Carole Delga : « La Région est mobilisée pour une rentrée sereine pour les jeunes et toujours moins chère pour les familles »

Carole Delga : « La Région est mobilisée pour une rentrée sereine pour les jeunes et toujours moins chère pour les familles »

Alors que la rentrée 2020-2021 s'ouvre dans un contexte inédit, la présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, Carole Delga, a présenté cet après-midi l'ensemble des actions régionales mises en œuvre pour garantir aux jeunes, et à leur famille, les conditions d'une reprise sereine et solidaire. Distribution de masques aux lycéen.es et apprenti.es, division par deux du plafond aux transports scolaires, aide à la recherche du stage de 3ème ... La Région apporte des solutions concrètes pour préserver le pouvoir d'achat, garantir l'égalité des chances et protéger la santé des jeunes.

« Il était inconcevable pour moi que la fourniture des masques soit à la charge des familles. C'est pourquoi, afin de protéger nos jeunes, pour rassurer leurs parents, nous remettrons à nos 270 000 lycéen.nes et apprenti.es deux masques réutilisables, renouvelables chaque mois et aussi longtemps que nécessaire. Au-delà de la crise sanitaire, beaucoup de familles doivent maintenant faire face aux conséquences économiques de l'épidémie alors qu'en même temps les coûts de rentrée augmentent. C'est pourquoi nous avons travaillé pour que cette année encore, l'Occitanie reste la région où la rentrée est la moins chère de France », a déclaré à cette occasion Carole Delga.

La Région Occitanie a en effet à nouveau renforcé son soutien au pouvoir d'achat avec notamment : la division par 2 du plafond de l'abonnement aux transports scolaires à 45€, dernière étape avant leur gratuité en 2021; la distribution gratuite de loRdi à chaque élève de seconde des lycées publics, désormais tous labellisés « Lycée numérique » ; des « bons plans » pour les loisirs accessibles sur la Carte Jeune, qui permet déjà aux familles de faire 400€ d'économies par an en moyenne.

Carole Delga a également présenté la nouvelle offre de services spécifique, proposée par la Région à partir de cette rentrée, pour aider les élèves de 3ème à trouver un stage.

« La question de la recherche du stage de 3ème s'apparente souvent à un parcours du combattant, en particulier pour les familles qui n'ont pas le réseau de connaissances nécessaire. Afin de lever les déterminismes sociaux qui empêchent de nombreux collégiens de réaliser cette première expérience dans le monde professionnel, nous créons un réseau d'aide à la recherche de stage pour les 3ème. Avec des agents mobilisés sur tous les territoires pour accueillir et accompagner les jeunes et leur famille grâce à un travail de prospection de la Région auprès des employeurs pour booster les offres de stage et, avec l'application ANIE qui permettra de mettre directement en relation collégiens et entreprise, nous voulons au maximum ouvrir aux jeunes les portes des entreprises, où qu'ils vivent. Cette action, et notre soutien renouvelé à l'apprentissage, viennent compléter notre pack de solutions pour l'orientation et l'emploi des jeunes, afin qu'aucun ne soit laissé sur le bord du chemin. »