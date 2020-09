Lozère - 9ème Rallye Terre de Lozère : Une reprise tant attendue !

Reporté pour des raisons sanitaires, le coup d’envoi du Championnat de France des Rallyes Terre sera donné à Mende en fin de semaine à l’occasion du 9ème Rallye Terre de Lozère.

Nombreux sont ceux qui avaient des fourmis dans les mains, puisque près de 118 engagés sont attendus dans la préfecture lozérienne.

Parmi eux, on note la présence de 19 ‘R5’ qui devraient se disputer la victoire, sans oublier les 16 concurrents du Championnat Junior, les débuts sur la terre française tant attendus des nouvelles Peugeot 208 Rally 4 et Renault Clio Rally, et les 31 engagés en VHC qui vont s’affronter dans le cadre du Trophée Fédéral VHC Terre.