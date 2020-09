Cahors - Des travaux Falaise Quai Albert-Cappus

Par suite de l’éboulement du printemps 2019 et les travaux de purge, consistant à faire tomber les éléments les plus fragiles, menés à l’automne dernier, il convient de procéder, maintenant, à la finalisation du chantier avec la phase de consolidation de la falaise et de mise en sécurité du quai Albert-Cappus.

La Ville de Cahors a mandaté les entreprises SAGE INGÉNIERIE, VERSANT TRAVAUX SPÉCIAUX et OZONE TRAVAUX SPÉCIAUX pour finaliser les travaux de sécurisation du quai AlbertCappus.

Ces travaux qui seront menés à plus de 30 mètres de hauteur nécessitent une technicité importante, ils consistent à l’ancrage des blocs rocheux dans la falaise et à la pose de grillages renforcés pour contenir les éléments de petits gabarits.

Ce chantier se déroulant à proximité du pont Valentré, la Ville de Cahors a choisi un dispositif discret qui s’insère dans le site naturel. Au cours de ces travaux, même si la chaussée est protégée, elle risque d’être dégradée et les éventuelles réparations pourraient allonger quelque peu les délais.

En conséquence, pendant la durée des travaux, du lundi 31 août au vendredi 23 octobre (dates données sous réserve des conditions météorologiques), le quai Albert-Cappus dans sa partie comprise entre la rue de l’Abbé Toulze et le Chemin de la Chartreuse, est interdit à toute circulation : routière, piétonne, cycliste, 24h/24. Un cheminement piéton sera aménagé pour accéder à la Maison de l’eau.