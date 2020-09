Perpignan - Louis Aliot s'indigne des propos honteux tenus sur les réseaux !

LOUIS ALIOT, MAIRE DE PERPIGNAN COMMUNIQUE

Le Maire Perpignan que je suis ne peut accepter qu’un élu de la République, Maire et Conseiller départemental de la majorité de Madame Hermeline Malherbe, puisse oser faire un amalgame aussi abject entre nazisme et protection des habitants contre la Covid-19 et, par-là, visant directement la nouvelle majorité municipale.