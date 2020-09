Toulouse - L'exposition « Strange World » de Florence Berluteau mêle humour et poésie !

L’exposition « Strange World » de Florence Berluteau mêle humour et poésie à l’espace EDF Bazacle

Du mardi 8 septembre au dimanche 8 novembre, la galerie de l’œil de l’espace EDF Bazacle accueille l’exposition photo « Strange World ».

Une exposition de 30 clichés qui transportera le visiteur dans un univers mêlant l’imaginaire à la réalité, cultivant ainsi la poésie du mystère et de l’enchantement. Par sa vitalité et son humour omniprésent, c’est une véritable expérience esthétique et émotionnelle qu’offre l’artiste Florence Berluteau.

Florence Berluteau est une photographe toulousaine amoureuse inconditionnelle de la couleur et de la nature.

Elle aime partager son imagination effervescente et créer un monde métamorphosé. Elle offre au public un univers insolite et minimaliste mettant en scène de curieuses cohabitations dans lesquelles se glissent quelques touches d’humour par une relecture littéraire et cinématographique.

Nous voilà alors plongés dans le monde du merveilleux et du fantastique ; c’est le triomphe de l’impossible.

À propos de l’espace EDF Bazacle

Situé en plein cœur de Toulouse, en bordure de la Garonne, l’espace EDF Bazacle propose une offre très variée au public : parcours muséographique, grande terrasse sur la Garonne, expositions temporaires, galerie photo, passe à poissons, visites guidées incluant l’usine hydroélectrique toujours en activité.

Chaque année, près de 80 000 visiteurs, petits et grands, viennent admirer ce lieu insolite, totalement gratuit et ouvert toute l'année (sauf le lundi).