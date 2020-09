Cap d'Agde - Hervé VAN TWEMBEKE propriétaire de l'OZ'Inn donne son point de vue !

Hervé VAN TWEMBEKE propriétaire de l'Hôtel de luxe OZ Inn :

Le Village Naturiste du Cap d’Agde est confronté à une importante propagation du Covid-19 qui s’accentue de jour en jour.

Au 17 août 2020, ont été révélés plus de 100 personnes contaminées et présentes au sein du Village Naturiste, ce qui a conduit notre préfet à rendre obligatoire, à compter du 18 août le port du masque au sein du Village ainsi que de toute la ville d’Agde, à annuler les rassemblements de plus de 10 personnes, imposer la fermeture des bars une heure plus tôt, et fermer administrativement certains établissement (bars) au sein du Village Naturiste du Cap d’Agde.

Concernant notre établissement et après que 2 de nos salariés nous ait informés, au cours de la semaine précédente, être porteurs du Covid-19, nous avons pris la décision d’arrêter dès le 9 août 2020 toutes les soirées qui étaient organisées au sein de l’hôtel Oz’Inn. Nous avons fait venir une entreprise extérieure de nettoyage qui a procédé à une désinfection poussée de l’établissement.

Nous avons renforcé la communication auprès de la clientèle et de notre personnel quant à l’intérêt de respecter les mesures de distanciation sociale ainsi que le port du masque obligatoire dans l’enceinte de l’hôtel.

Malheureusement, à ce jour, il n’apparaît pas possible d’éviter les effets de la propagation du Covid19 et ce, indépendamment des mesures gouvernementales préconisées pour permettre le déconfinement et déployées au sein de notre établissement. Le respect des gestes barrières incombent à chacun et nous ne sommes pas en capacité, à ce jour, de contraindre tous les clients de notre établissement et encore moins les résidents ou vacanciers du Village Naturiste à les respecter strictement.

De même, les médias se sont saisis du sujet et communiquent quasiment quotidiennement sur Internet et dans les journaux, générant inquiétude, peur, crainte chez nos clients qui annulent leurs séjours et réservations.

Compte tenu de l’importante propagation de l’épidémie du Covid-19 au sein du Village Naturiste mettant à mal la santé publique, la fermeture de l’hôtel Oz’Inn depuis le mardi 18 aout 2020 et pour tout le reste de la saison s’impose à nous.

Notre priorité absolue restant la protection de nos clients et de nos salariés