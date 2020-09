Pyrénées-Orientales - Cérémonie de prise de fonctions : M. Etienne STOSKOPF, préfet des Pyrénées-Orientales

Cérémonie de prise de fonctions

A l'occasion de sa prise de fonctions, M. Etienne STOSKOPF, préfet des Pyrénées-Orientales s'est rendu au monument aux morts de la ville de Perpignan déposer une gerbe lors d'une cérémonie réunissant les parlementaires et élus du département, les magistrats et chefs de service de l'Etat, les chefs des services opérationnels, les représentants des organismes consulaires et cultuels, les consuls honoraires, les associations d'anciens combattants, les associations de sécurité civile et un public venu nombreux