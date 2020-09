Montpellier - L'Après-Covid : vers un nouveau monde avec le Mouvement #ToutEstPossible.

Construire un monde meilleur, oui mais comment ?

­

« Il y a deux façons d'être rebelle... Soit tu casses des abris-bus, soit tu construis un nouveau monde. »



Cette phrase, Laurent Marchand l'a entendue durant son adolescence. Aujourd'hui, elle prend tout son sens. Après cette année si spéciale, quel monde choisissons-nous de regarder : Celui de la peur, un monde qui s'écroule ? Ou celui de l'espoir, du renouveau, d'un mouvement commun pour agir ensemble ?



L'année 2020 est une occasion merveilleuse de cesser de subir notre vie, de considérer le monde ou les autres comme la cause de tous nos maux mais plutôt une occasion de s'interroger sur nos attitudes, notre contribution, nos réflexions. Nous avons là des opportunités illimitées de transformation et de remise en question qui nous conduisent tout droit vers une vie qui nous convient vraiment.



Laurent Marchand, Coach et Conférencier, s'engage dans la construction d'une société plus juste et intelligente en créant le Mouvement #ToutEstPossible.

Aujourd'hui, le Mouvement compte des milliers de personnes et s'étend de plus en plus à travers toute la francophonie...