TOULOUSE : PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE SUR LA VOIE PUBLIQUE

Le port du masque est désormais obligatoire sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public à Toulouse et dans certains lieux ouverts au public dans le département de la Haute-Garonne..

Au regard de l’évolution de la situation sanitaire dans l’agglomération toulousaine, le port du masque est désormais obligatoire sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public à Toulouse et dans certains lieux ouverts au public dans le département de la Haute-Garonne.

Cette mesure préventive – encadrée par l'arrêté préfectoral du 19 août 2020 (n°31-2020-08-19-001) a pris effet à partir du vendredi 21 août 2020 à 7 h et ce pour une durée de 30 jours, période pouvant être prolongée si les indicateurs épidémiologiques le justifient.

Toute personne de 11 ans ou plus doit porter un masque de protection sur l'ensemble de la commune de Toulouse lorsqu'elle se trouve sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public entre 7 heures et 3 heures, en complément de l'obligation du respect des mesures barrières et de l'obligation du port du masque dans les transports en commun.

Toute personne de onze ans ou plus doit porter un masque de protection dans les marchés de plein vent, brocantes et vides greniers dans l'ensemble du département de la Haute-Garonne.

Le non-respect de cette obligation expose les contrevenants à une amende de 135 euros.

Téléchargez l’arrêté préfectoral en cliquant ici