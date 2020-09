Haute-Garonne - Un randonneur retrouvé grâce au flair de "Mojito" !

UNE BELLE RÉUSSITE

Le 17 août à 17h30, le PGHM de BAGNERES de LUCHON (31) est engagé suite à l'appel d'un groupe de six randonneurs, car un de leur ami, âgé de 62 ans, s'est fait distancer et ils n'ont plus de ses nouvelles depuis 15h30.

Le secteur des recherches se situe entre le village de Cazaril et la commune de Bagnères de Luchon.

Deux équipes de secouristes à pieds sont engagées et sondent les sentiers environnants.

Ne disposant pas d'un point de départ précis, ni de vêtements, car les personnes sont venues sur la journée depuis Toulouse, le cyntotechnicien met en action son chien MOJITO en configuration "prospection libre" dans cette zone boisée et escarpée.

Vers 18h25, Mojito marque une zone non desservie par un sentier et après des franchissements escarpés conduit son maître à la victime qui est consciente mais blessée.

La victime est secourue et évacuée par les militaires du PGHM afin de la remettre aux pompiers.

Sans la mise en œuvre du chien, aucune équipe de secouristes ne serait allée prospecter cette zone.

La victime étant égarée, elle avait décidé de couper en pleine pente et a été victime de plusieurs glissades rendant impossible sa progression.