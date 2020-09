Occitanie - Vendredi 21 août : Le point sur la situation COVID19 par l'ARS

En Occitanie, comme partout en France, le nombre de nouveaux cas de COVID pour 100 000 habitants(incidence) augmente dans toutes les classes d’âge.

La hausse est particulièrement marquée chez les 20-39 ans.

La circulation du virus a progressé rapidement ces dernières semaines. Dans notre région, elle s’est accélérée en particulier dans les départements où la population est plus importante et plus jeune.

La fréquentation touristique estivale a contribué au développement de foyers épidémiques mais de nombreux nouveaux cas sont également isolés et plutôt liés à des contaminations en milieu familial ou amical habituel.

Cette évolution épidémique doit nous mobiliser tous dans une responsabilité collective entre générations pour protéger les plus vulnérables face au virus, qu’il s’agisse de nos ainés ou de personnes atteintes de maladies chroniques par exemple.

Etre porteur du virus, même sans ressentir les symptômes d’une maladie, c’est risquer de contaminer ses proches.

Pour tous, le respect des gestes barrières est une priorité. Se faire dépister rapidement en cas de doute est aussi un réflexe indispensable. L’isolement est nécessaire pour tous ceux dont le cas positif est confirmé.

Se protéger, c’est protéger les autres… donc ses proches

Consultez ici la mise à jour des lieux de prélèvements et toutes les informations pratiques sur une carte interactive des lieux de dépistage proches de vous.

Prochain bulletin d’information coronavirus en Occitanie : mardi 25 août.