Sérignan - Le masque obligatoire à Sérignan !

LE PORT DU MASQUE DEVIENT OBLIGATOIRE DANS LES COMMUNES TOURISTIQUES DU DÉPARTEMENT, DONT SÉRIGNAN

Un arrêté préfectoral portant sur l’obligation de port du masque sur les communes touristiques de l’Hérault vient de nous être transmis et éclaire de nombreux points qui étaient encore en suspens jusqu’alors. Il nous a semblé important d’être en mesure de maîtriser toutes les décisions qui ont été prises pour faire un point précis ce matin sur l’évolution de la prévention Covid sur le Département en général, et Sérignan en particulier.



Monsieur le Sous-Préfet Christian Pouget que nous avons eu en ligne aujourd’hui nous confirme qu’à compter du samedi 22 août 2020 et jusqu’au 1er septembre inclus, délais susceptibles d’être renouvelés selon l’évolution de la situation sanitaire, le port du masque est rendu obligatoire pour toute personne de onze ans et plus lorsqu’elle accède ou demeure sur l’ensemble de l’espace public extérieur et intérieur des communes touristiques du département de l’Hérault.



Cela concerne donc l’ensemble des rues et places de Sérignan et de Sérignan-les-Plages.

Pour ce qui est de la plage, le protocole reste le même que pour les restaurants : le masque doit être porté lors des déplacements, mais n’est plus obligatoire une fois sur sa serviette ou pendant la baignade.

Les manifestations prévues par la ville de Sérignan sont autorisées et maintenues car elles respectent le protocole sanitaire.

Cette décision s’applique également à toutes les autres communes dans le même cas que Sérignan. Les manifestations qui ne rentrent pas dans ce protocole sont annulées sur décision préfectorale. Aucune manifestation n’est à ce jour interdite à Sérignan.

Vous trouverez copie de cet arrêté en cliquant sur le lien ci-dessous :

www.ville-serignan.fr/wp-content/uploads/2020/08/P034-20200821-Obligation_port_masque_certaines_communes-Herault.pdf



Par ailleurs, dans le cadre des mesures préventives mises en place par la ville suite au signalement par le Club passion BMX de 7 cas asymptomatiques ou présentant des symptômes mineurs, une campagne massive de dépistage a débuté cette semaine et est toujours en cours. Les agents de la commune sont allés se faire tester. À ce jour, aucun résultat ne s’est avéré positif, même parmi les agents les plus exposés.

Sérignan ne fait pas partie des communes dans lesquelles la circulation du virus est inquiétante.

Comme Monsieur le Maire s’y est engagé, nous reviendrons régulièrement vers vous pour vous tenir informés de l’évolution de la situation.

Merci de continuer à bien respecter toutes les mesures préconisées pour endiguer la propagation du virus.