Aude - Des Elus reunis dans les Corbières par Occitanie Pais Nostre

DES ELUS REUNIS DANS LES CORBIERES PAR OCCITANIE PAIS NOSTRE

A l'initiative d'OCCITANIE PAISNOSTRE des élus et représentants venus de plusieurs villages des Corbiéres se sont reunis mardi 18 juillet dans la soirée au foyer municipal de Villeséque.

Aprés la présentation du mouvement régionaliste par Joan-Pèire Laval , c'est Christine Dauzats , Maire -adjoint de Narbonne ,déleguée à l'occitan , qui a pris la parole pour expliquer les actions d'oc de la commune .

Dans le débat qui a suivi plusieurs propositions ont été lancées par les élus et représentants locaux de Durban Villeséque et Embre -et-Castelmaure : panneaux et noms de rue bi-lingues , drapeaux occitans au fronton des mairies , fête annuelle avec les vignerons et les producteurs locaux pour montrer la réalité du " produit en occitanie " et affirmer la volonté de vivre et de travailler au pays .

Une reunion passionnante qui en appelle d'autres dans les divers cantons Languedociens .