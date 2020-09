Perpignan - L'été est une belle saison pour mettre en avant nos traditions catalanes.

ON REDANSE A LA LOGE ! Le Lundi, c’est Sardane !

L’été est une belle saison pour mettre en avant nos traditions catalanes.

Que ce soit pour faire profiter les Perpignanais de notre héritage culturel ou le faire découvrir aux nombreux touristes de passage dans la cité, la Ville propose ses ballades de sardanes à l’ombre de l’Hôtel de Ville. Reine de l’expression populaire catalane par excellence, la sardane reprend ses marques place de la Loge à Perpignan tous les lundis soir jusqu’au 14 septembre.

A travers la puissance des cuivres et le lyrisme des instruments traditionnels, vous pourrez apprécier les qualités et les possibilités diverses offertes par la cobla Mil.lenària, cobla officielle de la Ville de Perpignan. Un répertoire varié de sardanes du Nord et du Sud, actuelles et plus anciennes, pour contenter un public exigeant vous sera proposé chaque lundi à partir de 21h00.

Nous comptons sur vous afin de respecter le protocole et les gestes barrières nécessaires au bon déroulement de chaque ballade.