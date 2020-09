Perpignan - 76ème anniversaire de la libération de Perpignan le 19 août 2020

76E ANNIVERSAIRE DE LA LIBÉRATION DE LA VILLE DE PERPIGNAN MERCREDI 19 AOÛT 2020

Louis Aliot, maire de Perpignan, Édouard Gebhart, conseiller municipal, délégué aux anciens combattants et aux rapatriés et le conseil municipal de la Ville de Perpignan vous convient à la cérémonie commémorant le 76e anniversaire de la Libération de la ville ce mercredi 19 août 2020. Un hommage sera rendu à Louis Torcatis, compagnon de la Libération et Pierre Lauret, résistant, mort au combat à Perpignan le 19 août 1944.

17 h 00 ❚ cérémonie au monument Torcatis (square Jeantet-Violet)

17 h 30 ❚ rassemblement et mise en place des délégations devant le palais des congrès Georges Pompidou, place Armand Lanoux.

18 h 00 ❚ cérémonie au monument à la Résistance et à la Déportation

Image d'illustration