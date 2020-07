Hérault - Top départ pour la Saison loisirs adaptés !

Vendredi dernier , redémarrage progressif des activités loisirs pour l'agence Escapeo (St Jean de la Blaquière).Un test concluant de pratique quadrix avec un évaluateur Tourisme Handicap d'Hérault tourisme.

Ce fauteuil tout terrain permet de rendre accessible des sortie VTT adaptées pour des personnes ayant un handicap moteur.

On peut ainsi randonner de façon autonome sur tous chemins et sentiers,même les plus escarpés avec un encadrement de qualité...Génial non?